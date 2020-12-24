Политическое резюме в статье экс-депутата Джейхуна Османлы в EU Today: «Ильхам Алиев исполнил завет Гейдара Алиева» наш обзор

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С оригиналом статьи экс-депутата Милли Меджлиса Джейхуна Османлы в известном европейском издании можно ознакомиться по этой ссылке https://eutoday.net/news/security-defence/2020/nagorno-karabakh-peace-deal-new-hope-for-stability-in-the-south-caucasus

Haqqin.az представляет вниманию читателей политическое резюме статьи экс-депутата.

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Мирный Договор по Нагорному Карабаху: Новые надежды для стабильности на Южном Кавказе.

На основе трехстороннего мирного договора, заключенного 10-го ноября 2020 г. между Азербайджаном, Арменией и Россией, 1-го декабря, Азербайджану был передан Лачинский район. С возвращением Лачина завершился процесс вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, которые были захвачены Арменией 1991-1994 гг. в период первой карабахской войны.

Мирный договор также предусматривал возвращение Азербайджану Агдамского и Кельбаджарского районв 20-го и 25-го ноября 2020г. В результате второй карабахской войны, которая длилась 44 дня с 27 сентября, азербайджанская армия восстановила суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему оккупированными территориями, которые признаны мировым сообществом как неотъемлемые азербайджанские территории, но фактически находились под армянской оккупацией почти 30 лет.

Карабахская война закрепила за Ильхамом Алиевым статус лидера нации

Трехсторонний мирный договор, обещавший восстановить справедливость в отношении азербайджанских вынужденных переселенцев, покинувших свои дома во время первой карабахской войны, положил конец конфликту, продолжавшемуся десятилетиями. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также несколько решений и резолюций ОБСЕ, Европейского парламента и Совета Европы предусматривали вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение на места проживания вынужденных переселенцев. Однако отмеченные в этих резолюциях призывы не находили своё решение, мирные соглашения, представленные международными и региональными организациями, терпели неудачу по разным причинам. Таким образом, трехсторонний мирный договор, подписанный 10 -го ноября, сделал то, чего не удавалось достичь множеством предпринятых усилий в течении последних тридцати лет.  

Однако Армения не приветствовала мирный договор однозначно. Большинство армян обвинили премьер-министра Пашиняна в государственной измене и потребовали его отставки. Наряду с этим, три армянских министра, в том числе министр обороны Армении Давид Тоноян, подали в отставку на фоне волнений и протестов в Ереване. С другой стороны, азербайджанцы оценили завершение конфликта как величайшую военную и дипломатическую победу президента Ильхама Алиева. Освобождение оккупированных территорий отметили в Баку с чувством большой национальной гордости.

Этот договор не только закрепил за Алиевым звание «национального героя» и «славного Главнокомандующего азербайджанской армии», но и поднял его популярность до беспрецедентного уровня. Сегодня 59-летний Ильхам Алиев, выполняя волю своего отца Гейдара Алиева за все время своего президентства, укрепил экономику Азербайджана и оснастил азербайджанскую армию современной военной техникой и беспилотной технологией, сыгравших решающую роль в победе.

Ожидается, что новое мирное соглашение откроет новые горизонты для Южного Кавказа. Регион, богатый минеральными и энергетическими ресурсами, сочетает в себе природные красоты, уникальные исторические и духовные достопримечательности и различные культурные традиции. Однако после распада Советского Союза регион оказался изолированным из-за нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В результате этого конфликта границы были закрыты, железные дороги приостановили свою деятельность, а экономический потенциал региона оставался неиспользованным в течение многих лет.

Трехсторонний пакт открыл новую страницу в развитии региона

Но, исходя из новых существующих реалий, следующим шагом будет нормализация отношений. Ясно, что не так просто. Наряду с разминированием территорий, необходимо восстановить всю инфраструктуру для линий электропередач, газопроводов, водоснабжения домов и школ.

В связи с этим Ильхам Алиев, выступая на Параде Победы 10 декабря, отметил, что «этот союз позволит нам возродить освобожденные земли и вернуть на эти земли наших вынужденных переселенцев... Карабахский регион, наша прекрасная историческая земля, будет возрожден и оживет».

В то же время, учитывая решимость Азербайджана интегрировать карабахских армян в политическую, социальную и экономическую сферу страны, у азербайджанцев и армян появилась новая надежда на мирное совместное проживание в регионе. Уважая ценности, религии, этническое и языковое разнообразие в мультикультурном обществе, Конституция Азербайджана гарантирует равенство, толерантность и отсутствие дискриминации прав и свобод для всех его граждан. По этой причине азербайджанские граждане армянского происхождения, независимо от этнической принадлежности, будут пользоваться равными правами с лезгинами, русскими, талышами, татарами и евреями, которые веками мирно проживают в Азербайджане.

Несомненно, Азербайджан принесет в регион экономический рост, возможности для образования, современную инфраструктуру, мир и безопасность, а это обещает большее процветание Южно-Кавказскому региону. К примеру, железнодорожные проекты, направленные на соединение регионов, отражены в новом проекте, соединяющем Ханкенди с другими регионами.

Армяне в Ханкенди. Азербайджан начинает процесс интегрирации карабахских армян

Итак, завершение 30-летнего нагорно-карабахского конфликта, представлявшего собой самую большую угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе, привлечет в регион больше инвестиций и капитала. Таким образом, ближайшие годы будут отмечены стратегически выгодным ростом эволюции экономики и, в целом, процветания Кавказского региона.

Такое положительное развитие выгодно и Европейскому Союзу не только для повышения политической стабильности в соседних странах, но и для создания более тесных и успешных экономических, энергетических и туристических связей со своими восточными партнерами.