Отдел информации 22:07

С оригиналом статьи экс-депутата Милли Меджлиса Джейхуна Османлы в известном европейском издании можно ознакомиться по этой ссылке https://eutoday.net/news/security-defence/2020/nagorno-karabakh-peace-deal-new-hope-for-stability-in-the-south-caucasus. Haqqin.az представляет вниманию читателей политическое резюме статьи экс-депутата. * * * Мирный Договор по Нагорному Карабаху: Новые надежды для стабильности на Южном Кавказе. На основе трехстороннего мирного договора, заключенного 10-го ноября 2020 г. между Азербайджаном, Арменией и Россией, 1-го декабря, Азербайджану был передан Лачинский район. С возвращением Лачина завершился процесс вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, которые были захвачены Арменией 1991-1994 гг. в период первой карабахской войны. Мирный договор также предусматривал возвращение Азербайджану Агдамского и Кельбаджарского районв 20-го и 25-го ноября 2020г. В результате второй карабахской войны, которая длилась 44 дня с 27 сентября, азербайджанская армия восстановила суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему оккупированными территориями, которые признаны мировым сообществом как неотъемлемые азербайджанские территории, но фактически находились под армянской оккупацией почти 30 лет.

Трехсторонний мирный договор, обещавший восстановить справедливость в отношении азербайджанских вынужденных переселенцев, покинувших свои дома во время первой карабахской войны, положил конец конфликту, продолжавшемуся десятилетиями. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также несколько решений и резолюций ОБСЕ, Европейского парламента и Совета Европы предусматривали вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение на места проживания вынужденных переселенцев. Однако отмеченные в этих резолюциях призывы не находили своё решение, мирные соглашения, представленные международными и региональными организациями, терпели неудачу по разным причинам. Таким образом, трехсторонний мирный договор, подписанный 10 -го ноября, сделал то, чего не удавалось достичь множеством предпринятых усилий в течении последних тридцати лет. Однако Армения не приветствовала мирный договор однозначно. Большинство армян обвинили премьер-министра Пашиняна в государственной измене и потребовали его отставки. Наряду с этим, три армянских министра, в том числе министр обороны Армении Давид Тоноян, подали в отставку на фоне волнений и протестов в Ереване. С другой стороны, азербайджанцы оценили завершение конфликта как величайшую военную и дипломатическую победу президента Ильхама Алиева. Освобождение оккупированных территорий отметили в Баку с чувством большой национальной гордости. Этот договор не только закрепил за Алиевым звание «национального героя» и «славного Главнокомандующего азербайджанской армии», но и поднял его популярность до беспрецедентного уровня. Сегодня 59-летний Ильхам Алиев, выполняя волю своего отца Гейдара Алиева за все время своего президентства, укрепил экономику Азербайджана и оснастил азербайджанскую армию современной военной техникой и беспилотной технологией, сыгравших решающую роль в победе. Ожидается, что новое мирное соглашение откроет новые горизонты для Южного Кавказа. Регион, богатый минеральными и энергетическими ресурсами, сочетает в себе природные красоты, уникальные исторические и духовные достопримечательности и различные культурные традиции. Однако после распада Советского Союза регион оказался изолированным из-за нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией. В результате этого конфликта границы были закрыты, железные дороги приостановили свою деятельность, а экономический потенциал региона оставался неиспользованным в течение многих лет.

Но, исходя из новых существующих реалий, следующим шагом будет нормализация отношений. Ясно, что не так просто. Наряду с разминированием территорий, необходимо восстановить всю инфраструктуру для линий электропередач, газопроводов, водоснабжения домов и школ. В связи с этим Ильхам Алиев, выступая на Параде Победы 10 декабря, отметил, что «этот союз позволит нам возродить освобожденные земли и вернуть на эти земли наших вынужденных переселенцев... Карабахский регион, наша прекрасная историческая земля, будет возрожден и оживет». В то же время, учитывая решимость Азербайджана интегрировать карабахских армян в политическую, социальную и экономическую сферу страны, у азербайджанцев и армян появилась новая надежда на мирное совместное проживание в регионе. Уважая ценности, религии, этническое и языковое разнообразие в мультикультурном обществе, Конституция Азербайджана гарантирует равенство, толерантность и отсутствие дискриминации прав и свобод для всех его граждан. По этой причине азербайджанские граждане армянского происхождения, независимо от этнической принадлежности, будут пользоваться равными правами с лезгинами, русскими, талышами, татарами и евреями, которые веками мирно проживают в Азербайджане. Несомненно, Азербайджан принесет в регион экономический рост, возможности для образования, современную инфраструктуру, мир и безопасность, а это обещает большее процветание Южно-Кавказскому региону. К примеру, железнодорожные проекты, направленные на соединение регионов, отражены в новом проекте, соединяющем Ханкенди с другими регионами.