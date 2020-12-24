Несколько дней спустя после подписания капитуляции 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон участвовал на обеде с представителями армянской общины, во время которого произошла любопытная беседа. Об этом пишет армянское издание «Грапарак».

Макрон поинтересовался мнением французских армян о Николе Пашиняне, внимательно выслушал их, а затем не скрыл своих сомнений в связи с личностью и поведением армянского премьер-министра. Он сказал, что во время войны неоднократно связывался с ним, предлагал свою поддержку, даже писал sms, на которые, правда, Пашинян быстро отвечал, однако ни разу по собственной инициативе не связывался с Макроном и ни о чем не просил.

Более того, Макрона особенно удивило то, что ни до подписания документа 9 ноября, ни потом он не связывался с ним и не сообщил о том, что ему навязывают подобный документ или что можно сделать после подписания, чтобы смягчить последствия.

Макрон сказал: «Ведь я являюсь президентом страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не сообщил или не попросил поддержки перед подписанием или после него?» Он также поинтересовался, как должна вести себя Франция. Кажется, что эти вопросы должны были решаться путем государственной дипломатии, а не с армянской общиной», - пишет «Грапарак».