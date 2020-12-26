Сегодня стартовал шахматный онлайн-турнир Airthings Masters, организованный чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рамках Champions Chess Tour.

Это второй этап, первый был сыгран в ноябре. В соревновании вновь принимает участие азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Сегодня он провел четыре партии, в которых набрал 2,5 очка.

В 1-м туре Раджабов сыграл черным цветом вничью с россиянином Даниилом Дубовым, во 2-м туре обыграл белыми испанца Давида Антона Гихарро, в 3-м – черными фигурами сыграл вничью с Магнусом Карлсеном, а в 4-м – с голландцем Анишем Гири.

По 2,5 очка имеют еще четыре шахматиста – американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, армянин Левон Аронян и упомянутый выше Даниил Дубов.

Завтра будут сыграны еще четыре тура. Теймур Раджабов померится силами с россиянами Александром Грищуком и Яном Непомнящим, а также с Хикару Накамурой и Левоном Ароняном. Напомним, что в ноябре Раджабов обыграл Ароняна.

Всего в турнире участвуют 12 шахматистов. По итогам однокругового турнира восемь участников получат право сыграть в плей-офф. Призовой фонд соревнования – 200 тысяч долларов. Победитель станет обладателем 60 тысяч и прямой путевки в Большой финал, который состоится в сентябре 2021 года.

Контроль времени на партию – 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход.