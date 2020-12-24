Трамп посчитал карантин из-за коронавируса хуже самой эпидемии
Президент США Дональд Трамп заявил, что карантин из-за COVID-19 хуже, чем сам вирус. Таким образом он прокомментировал решения, принимаемые в возглавляемых демократами штатах. Своим мнением американский президент поделился в Twitter.
The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020
«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на самоизоляцию», — написал он. При этом Трамп посчитал, что Флорида и другие регионы, которые не вводили запреты, отлично справляются.
В ноябре власти Калифорнии отложили отмену ограничений, введенных из-за эпидемии. В частности, решение о полном возвращении к очной работе школ и предприятий было отложено. Кроме того, жителям части округов запрещено покидать дома без необходимости.
По данным университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В стране зафиксировано почти 18 миллионов случаев заражения, более 330 тысяч человек умерли.