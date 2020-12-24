Евросоюз запускает вакцинацию от коронавируса

Евросоюз начинает в воскресенье вакцинацию своего населения от коронавируса, сообщает ТАСС.

В то же время задуманный Еврокомиссией (ЕК) сильный символический жест - единый день начала вакцинации по всей Европе - оказался смазан: сначала реалиями логистики первой сертифицированной в ЕС вакцины от концерна BioNTech - Pfizer ("Бионтек - Пфайзер"), которую необходимо хранить при температуре минус 70 градусов; а затем и политическими амбициями ряда европейских политиков.

В результате реальные сроки начала вакцинации оказались разбросаны в разных странах с 26 декабря по первую неделю января.

На первом этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.