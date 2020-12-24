В США трехлетний мальчик перенес инсульт из-за коронавируса. При этом тест на инфекцию дал отрицательный результат, пишет The Mirror.

Родители забили тревогу, когда у ребенка отнялась правая рука, а речь малыша стала невнятной. Они отвезли его в больницу, однако сделанный там тест на коронавирус дал отрицательный результат. При этом у него в крови обнаружили антитела.

Кроме того, в мозгу мальчика нашли тромб, образовавшийся из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Врач, оперировавший младенца, полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.