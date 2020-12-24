Эйнулла Фатуллаев, Туг-Большой Таглар-Чанахчы-Сыгнак-Дашалты-Шуша 03:34

Неожиданный вечерний звонок в редакцию натолкнул на тягостные раздумья. Внезапное предложение требовало неотложного решения. «Вам звонит комендант города Шуши. С интересом прочитал ваш «Карабахский дневник», но не обнаружил в вашей летописи историю нашей Шуши. Как же без матери азербайджанских городов?!», - произнес незнакомый голос в трубке. Полковник Абилов пытался напомнить о нашей встрече в Бейлагане. В какую глушь или траншею не забрасывает, как пулю, злополучная дура-судьба журналиста? «Я же завершил свой Карабахский дневник. И зимний вечер в Шуше выпадает из общего повествования. Да, ну условности. В Шушу!», - мысли, словно вихрем пронеслись в голове. Я принял спонтанное решение в это же мгновение…

И вот я в машине. Проезжаю мимо до боли знакомого распятого Физули. Путь лежит к селу Туг. К тому самому легендарному селу, до которого мне так и не удосужилось доехать из Гадрута. В Карабахе все чуждо, высокий и обрывистый Карабах – непрочитанная книга, отнятая детская мечта. Но где-то глубоко в подсознании отпечатаны будто строгим советским типографским шрифтом два названия – Паправенд и Туг. Карабахская трагедия начиналась с Туга – тонкого необрезанного ростка армянского сепаратизма. В смутном и далеком 1988-ом отголоски первых волнений и столкновений приходили из Туга и шушинского леса – Топхана, в котором вырубались редкие диковинные деревья. А из Туга впервые стали изгонять карабахских азербайджанцев. Трудно представить, но сегодня пустой и покинутый местным населением Туг вернулся в лоно отвергнутого азербайджанского государства. Впереди раскинулось широчайшее пространство снежных карабахских полей. Справа и слева по хрустящему снежному покрову шаг за шагом осторожно идут миноискатели. - Честно говоря мы недовольны их работой. Это сотрудники ANAMA (Национальное Агентство по очистке мин – Э.Ф.), - поймал мой любопытный взгляд новый провожатый. – Меня зовут Паша, рад встрече.

- Вы генерал? (Турецких генералов называют – Паша – Э.Ф.) – спрашиваю с улыбкой. - Нет, я лейтенант Инженерных войск Паша Мамедов. Паша – не кадровик, а призван после объявленной всеобщей мобилизации. Завершив истфак, сразу после окончания вуза был призван в армию офицером в Инженерные войска. Зарекомендовал себя с лучшей стороны. Ему, как грамотному специалисту, предложили остаться и продолжить службу. Но Паша выбрал профессию специалиста по установке и ремонту систем отопления. Жил – не тужил, женился, воспитывал двух сыновей, как грянула война. Пашу призвали, как зарекомендовавшего себя с лучшей стороны за годы службы успешного специалиста в области инженерных сооружений и разминированию. Паша с первого дня бросился в пламя войны. Получил три награды, представлен на внеочередное звание. «Да, мы победили в этой войне. Но, все те, кто говорят о войне должны понять одну истину. Война – это страшный ад. Не понимаю, как остался в живых. Столько однополчан и товарищей полегло», - рассказывает с печалью азербайджанский офицер. Дорога уходит вдаль, постепенно поднимаясь в гору. А Паша красноречиво рассказывает о войне. И эта война для него, как и миллионов азербайджанцев – дело личной чести. В 1988 году трехлетний Паша на руках матери вместе с семьей бежал из Еревана.

Поднимаемся высоко в горы. Вот и подъехали к еще одному легендарному карабахскому селу Большой Таглар. В Карабахе каждое село пропитано мистическим духом легенд и тайн. В этом селе, неподалеку у речки расположена знаменитая Тагларская пещера, насчитывающая 50-тысячелетнюю историю. «До армян и азербайджанцев здесь обитали люди каменного века», - смеется полковник Джейхун Багиров – командир войсковой части Инженерных войск. Как раз один из героев второй карабахской войны Джейхун Багиров станет нашим следующим путеводителем по «дороге Победы» - в истинном смысле этого слова. Мы проследуем в Шушу по доблестному пути азербайджанской армии, которую открывал через лес к селу Дашалты, что под Шушой, в буквальном смысле этого слова собственными руками и с помощью бульдозеров сам Джейхун Багиров вместе с солдатами Инженерных войск… Центр села утопает в непролазной грязи, и такое ощущение, что село вот-вот утонет в слякоти. Здесь же знакомлюсь с общительными и чуткими турками, в частности с главой турецкой строительной компании KOLIN Энисом Букой. Турки приятно удивлены появлению журналиста. Им не терпится рассказать о своей насущной программе. В селе повсюду развешаны флаги Азербайджана и Турции, а на холме у въезда фотокартина Ильхама Алиева и Эрдогана. «Мы почти как дома», - шутят турки.

Турецкая компания начала строительство новой дороги из Физули до Шуши, которая пройдет ниже села большой Таглар. - А что будет с этой нынешней? – спрашиваю турков. – Не логичнее ли было оснастить и построить магистраль на проторенной через лес Инженерными войсками дороги? Строители не соглашаются. У них своя логика. Но обещают построить 17 километровую дорогу в ближайшие годы.

А пока продовольствие, снаряжения и боеприпасы поступают азербайджанским войскам по лесной дороге, у которой сложилась удивительная, если не сказать сказочная история. В разгар войны шли кровопролитные бои за каждое село верхнего Карабаха. И азербайджанская армия с боями продвигалась к заветной мечте – городу-крепости Шуше. Армянское командование рассчитывало оказать сопротивление азербайджанскому войску в районе Красного Базара, откуда открывается путь к Шушикенду, а дальше и к самой карабахской столице. Второе направление, откуда противник ожидал прорыва азербайджанских подразделений было Лачинское направление. Но командование азербайджанской армии принимает беспрецедентное по своей задумке, масштабам и последовательности решение – открыть новую дорогу на Шушу через густой карабахский лес. Перед 35-летним Джейхуном Багировым, чья короткая жизнь словно мимолетный снаряд пробежала в армейских траншеях и на минных полях – но все-таки, он не ошибся дважды, - ставится невыполнимая на первый взгляд задача: открыть из Таглара по лесу дорогу к предместьям Шуши – селам Чанахчы и Сыгнак.

«Армяне и не подозревали, что мы продвигаемся вперед по лесу. И ждали нас в другом направлении, где тоже шли горячие бои. И тоже пытались продвинуться наши войска, создавая иллюзию отчаянного наступления. А тем временем по лесу прошла основная ударная группировка. За три дня с помощью бульдозеров и собственными руками нам удалось прорубить эту дорогу», - вспоминает Дж. Багиров. Армянская сторона очнулась и заметила продвижение азербайджанцев лишь на лесной поляне, в нескольких километрах от села Чанахчы. Но дело уже было сделано. Азербайджанским подразделениям, проделавшим несколько десятков километров пути по бездорожью, удалось перебросить артиллерийские установки на поляну. Здесь и завязалась новая артиллерийская дуэль. Однако успешная атака горных пехотинцев сломала последнее сопротивление застигнутых врасплох армянских солдат. Дальше азербайджанская армия не останавливалась. Вот почему в первых числах ноября появилось необъяснимое с военной точки зрения паническое обращение лидера сепаратистов Араика Арутюняна о неожиданном наступлении азербайджанской армии, оказавшейся в нескольких километрах от Шуши. Араик предвещал падение крепости. Хотя трезвым умом и холодным расчетом тревога Арутюняна не поддавалась никакому логическому объяснению. Поселок Красный Базар и Мартуни все еще находились в руках армянской армии. Как же азербайджанцы могли оказаться у ворот Шуши? Оставалось додумывать: либо Арутюнян тиражировал очередную инсинуацию, либо азербайджанские войска пробирались к Шуше на крыльях. Третьего было не дано. Во время героического наступления именно «несуразное третье» и предопределило победу отважных азербайджанских солдат. Под пулями в темном лесу, выкорчевывая руками и топорами деревья и кустарники, бесстрашные и отважные Инженерные войска расширяли узкую тропинку до лесной дороги. Едем по этой дороге, и перед глазами разворачиваются драматические события тех дней. Схожу с машины. И мысленно пытаюсь представить себе этот адский труд наших инженерных войск, храбрых солдат.

«Наши руки были в кровь. Силы покидали нас. Но мы понимали, что назад дороги нет. Смерть могла стать единственным избавлением. И лучшие из нас погибали», - с дрожащим голосом повествует стоящий передо мной великий человек. В моих глазах Джейхун Багиров – великий азербайджанец. И для него карабахская война – тоже личный вызов, мальчишкой его вместе с родителями прогнали с села, где жили его предки – из распятого Физулинского района. Вот мы уже в древнем селе Чанахчы Аскеранского района верхнего Карабаха. Азербайджанцы были изгнаны и отсюда в незапамятном 1989 году. «Черт побери. Забыл сигареты для солдат. Опять будут просить», - чертыхается наш водитель 33-летний Фариз.

Он не военный, а работает в дорожной компании, которая ежедневно по нескольку раз очищает дорогу от снега и слякоти. Иначе, даже грузовые военные автомобили могут застрять в лесу. Порой Фаризу, как по кругам ада через Адские ущелья несколько раз в день приходится добираться в Шушу и возвращаться обратно. Он один из тех, кто отвечает за исправность дороги Победы – единственной транспортной артерии. И для Фариза Карабах – дело чести его семьи. Маленьким мальчиком он был изгнан из Армении в 1988 году. Кажется я начинаю понимать причину ожесточенного, бескомпромиссного, самоотверженного и гневного отношения нового поколения к последствиям первой войны. На полях нынешней войны дети, потерявшие родителей и родину четверть столетия назад. Это дети первой войны. Они не могут простить не наше поколение, проигравшее первую войну, не реальность, отнявшую у них самое дорогое. Поэтому они, хладнокровно взирая демону смерти в глаза, с чувством исполненного долга ищут гибель на поле боя. Не ради самой смерти, а ради победы! В Чанахчы идиллическая картина патриархального села, умиротворенность которого нарушают вселившиеся в пустующие избы солдаты. Где-то ведь надо жить расквартированной армии?! Над селом чистое синее небо и открывается вид на могущественные заснеженные карабахские горы. Эти горы источают какую-то невидимую силу, природный гнев и вечный зов войны. Словно эта земля, рожденная войной, и здесь никогда не будет мира.

Вокруг разгуливают стаи одичавших свиней. После освобождения села, азербайджанские солдаты открыли двери всех сараев и хлевов, выпустили свиней. Часть ушла в леса, а другая все еще бродит по заснеженным улицам села в поисках пищи. Для мусульман, и даже этнических, свинина – запретное табу. Лучше дожидаться запаздывающей провизии по лесной дороге… Вот мы доехали еще до одного карабахского села - Сыгнак. Отсюда рукой подать до райцентра Аскерана. Дорога Победы нас ведет по хождениям азербайджанской армии. Попутчики убеждают меня остановиться в этом маленьком живописном селе с прекрасным видом на горы. Им не терпится показать главную достопримечательность – великолепный особняк армянского генерала. Хотя, мне так и не удалось выяснить имя армянского генерала, построившего вдали от глаз карабахцев изысканный дом для отдыха. Богатый уютный дом с роскошной бытовой техникой, аксессуарами и красивой мебелью на мраморном поле. Кто же этот армянской граф Монте-Кристоян, спрятавший свои богатства от юродивых и нищих карабахских армян? Но азербайджанское командование довольно подарком небес – о лучшем трофее войны не могли и мечтать.

Наша машина скользит по горной дороге, как деревенские салазки. Часто выбрасывает с сиденья. И вдруг передо мной открывается неописуемая панорама. Трагическое для азербайджанцев село Дашалты, будто уложенное под огромные глыбы отвесных шушинских скал, над которыми возвышается гордая и славная азербайджанская крепость. Радость победы и горечь трагедии смешались воедино.

Я попросил остановить машину. И долго, очень долго издалека всматривался в эту мрачную, почерневшую долину смерти. В моем подсознании с детства метафора долины смерти отождествляется с названием Дашалты. В трагическом для азербайджанцев еще одном январе далекого 1991 года в этом селе погиб целый азербайджанский элитный батальон во главе с легендарным офицером КГБ Риядом Ахмедовым. Национальный герой Азербайджана Р.Ахмедов – сын известного в советское время вице-премьера, популярный в народе офицер КГБ с первого дня войны шел по острию карабахского сепаратистского ножа. После этого боя имя Рияда стала легендой. По сей день храбрый разведчик считается без вести пропавшим. Легенда гласит, что попав в окружении рядом с селом, но спасая товарищей, Р.Ахмедов подорвался на гранате, уничтожив и множество армянских солдат. Парадоксально, но Р.Ахмедов был мужем сестры бывшего главы МНБ, карателя Эльдара Махмудова. Вот они превратности человеческой жизни – две судьбы, два друга и родственника, но один пал смертью героя во имя Азербайджана, а второй был проклят матерями, чьих детей палач бросал за решетку. Без суда и следствия!.. Подхожу к селу, и не могу понять и принять. Мысль не умещается в голове, не подлежит разумному доводу. Как же контролируя Шушу, азербайджанские войска потерпели поражение в долине под горами? Безответные вопросы. Ведь спустя 28 лет выскочив из леса азербайджанские солдаты вмиг овладели селом. А затем сражаясь начали подниматься по этим непроходимым, непреодолимым отвесным глыбам в Шушу.

Какой-то печальный крик души. Перед глазами проносятся событие дней минувших – кровавый многодневный бой за это мрачное село под почерневшими скалами. Не хочется больше оставаться здесь. И наша машина проносится по хорошей асфальтовой дороге невысокого перевала Дашалты-Шуша. И вот, мы уже на хорошо известном мне шоссе Лачин-Ханкенди. Проезжаем блок-пост вежливых зеленых человечков. Затем преодолеваем пост и азербайджанских солдат. И вот мы наконец под шушинской крепостью. Не верится глазам. Но под крепостью гордо развеваются флаги Турции и Азербайджана. И буквально под этими флагами пробегает вереница автомобилей армянских пассажиров, следующих из коридора в Ханкенди.