В США выявили махинации с вакцинами от COVID-19

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет данные о возможных махинациях при получении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата США.

Там заявили, что сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить препарат от COVID-19 и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Также сотрудники клиники подозреваются в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации. В пресс-службе заявили, что, если доказательства вины будут выявлены, участники махинаций будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.