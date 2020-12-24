Трамп призвал однопартийцев бороться за его президентство

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

«Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы», — написал он.

Трамп вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом.

«Суды плохие, ФБР и министерство «юстиции» не сделали свою работу, избирательная система США похожа на избирательную систему в стране третьего мира», — считает Трамп.