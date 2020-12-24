В Армении начались митинги в поддержку церкви

Группа граждан собралась во дворе церкви Сурб Гаяне в Ереване в знак поддержки католикоса и представителей духовенства, в отношении которых озвучивали призывы о насилии сторонники властей.

Как сообщает «Новости Армения», еще одна группа граждан собралась у кафедрального собора в Эчмиадзине, откуда шествием они присоединятся к собравшимся во дворе церкви Сурб Гаяне.

Ранее армянская оппозиция выступила с заявлением, в котором призвала соотечественников принять участие в последней литургии в воскресенье, 27 декабря, которую отслужат во всех церквях в стране, и выразить поддержку церкви.