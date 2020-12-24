Впервые: азербайджанцы пролетели над Арменией

Несколько часов назад состоялся фактически исторический авиарейс авиакомпании «Turkish Airlines» между Баку и Стамбулом, выполненный через воздушное пространство Армении, сообщает издание avia.pro, ссылаясь на ресурс flightradar.com.

Издание отмечает, что таким образом Армения открыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов Турции и Азербайджана.

До сих пор пассажирские самолеты Азербайджана и Турции были вынуждены лететь через воздушное пространство Грузии, что означало преодоление большего расстояния.

Официальные источники пока не комментируют данную информацию. Однако предполагается, что полеты азербайджанских и турецких самолетов над Арменией стали возможными после заключенного соглашения от 10 ноября. Согласно данному соглашению, должны быть открыты все транспортные коммуникации между сторонами.

Трехстороннее заявление также дает возможность российским военно-транспортным самолетам России с гуманитарным грузом лететь через воздушное пространство Азербайджана в Армению.