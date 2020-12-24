Было доложено, что для личного состава, несущего службу в освобожденных населенных пунктах в горных местностях, на труднопроходимых высотах и в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, в которых имеются жилые помещения, столовые, отдельные кухни и посудомоечные помещения, а также оружейные комнаты и малоразмерные совмещенные банно-санитарные узлы.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также сообщено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав постоянно будет обеспечен горячим питанием и бытовыми услугами.

Отмечалось, что для воинских частей, в которых личный состав размещен компактно, устанавливаются мобильные модульные комплексы с ещё большими возможностями, организуются банно-прачечные услуги.

Соответствующие мероприятия по прокладке новых дорог, линий электропередачи, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам на освобожденных территориях, а также по организации боевого дежурства и службы войск продолжаются согласно плану.