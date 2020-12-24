В общежитии с азербайджанцами в Германии распространился коронавирус

В общежитии для беженцев в Германии, где также проживают азербайджанские мигранты, у 32 человек был обнаружен COVID-19.

Как передает Report, по данным городского полицейского управления Гамбурга, десятки людей дали положительный результат на коронавирус в общежитии для беженцев в одноименном городе. Полиция, сельское управление здравоохранения и пожарные команды прибыли в этот район и эвакуировали 25 человек в соседний поселок Рахлштенд.

По словам сотрудников общежития, в общей сложности тест на коронавирус прошли 189 человек.

"С первого дня пандемии у нас действует строгий карантинный режим. Мы подозреваем, что вирус распространился через школьников в общежитии», - говорится в заявлении общежития.

Следует отметить, что в поселке Харбург нашли убежища граждане из африканских стран, Ирана, Ирака, Сирии, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Грузии и России. По данным прошлого месяца, в общежитии проживало 7 граждан Азербайджана. Трое из них были депортированы в страну в начале декабря.