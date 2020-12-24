Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:36

Сегодня, 27 декабря в Турцию прибудет первая партия китайской вакцины Sinovac против COVID-19. Как сообщается, вскоре она начнет поставляться и в Азербайджан. Напомню, что в Китае созданием вакцины от коронавируса занимается компания SinoVac. Её разработка была начата китайскими учеными в январе нынешнего года, как только были получены и проанализированы достоверные научные данные о влиянии коронавируса на организм.

На сегодняшний день препарат уже завершает третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Причем, индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma оценила эффективность китайской вакцины в 97%. Не лишним будет напомнить, что испытания китайского препарата в Бразилии в ноябре были на несколько дней приостанавлены из-за того, что был зафиксирован, как писали СМИ, «серьезный побочный эффект». Позже выяснилось, что во время испытаний умер участвовавший в них доброволец, однако, его смерть не связывают с вакциной. Sinovac привлекла $500 миллионов для производства вакцины от COVID-19. Компания заявляет о готовности производить 300 миллионов доз препарата в год, а до конца 2020-го намерена закончить строительство второго завода по производству вакцины. Два вопроса, которые встают перед каждым человеком перед вакцинацией. Во-первых, насколько эффективна китайская вакцина? Во-вторых, почему выбор был сделан именно в ее пользу, поскольку западный производитель для граждан Турции и Азербайджана с точки зрения качества, надежности и эффективности – в любом случае выше китайского. Ничего в этом страшного и обидного нет – изменения на мировых рынках опережают изменения в нашем сознании.

Начнем с того, что китайские вакцины уже прошли апробацию на Ближнем Востоке. Где, как известно, за здоровье хотят и могут платить, более того – задают моду на лекарственные препараты. И вот какая картина здесь сложилась к сегодняшнему дню. В субботу 13 декабря правительство Бахрейна утвердило регистрацию китайской вакцины. Она будет первой, которую можно будет применять в чрезвычайных ситуациях для медперсонала. Аналогичное решение приняли в Объединённых Арабских Эмиратах немного ранее в октябре, причём относительно сразу двух вакцин китайского производства. Правитель Дубай, шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум даже лично привился.

Наследный принц Бахрейна и другие члены королевской семьи аль-Халифа также демонстративно принимали дозу китайских вакцин. А с Саудовской Аравией у КНР несколько подписанных контрактов на ранние поставки и производство вакцин. ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн участвовали в финальных стадиях клинических испытаний всех четырех китайских вакцин на своей территории. По словам официальных представителей здравоохранения этих государств, они показали блестящие результаты и уже готовы к использованию. Важным преимуществом китайских вакцин является, во-первых, возможность их хранения при гораздо более высоких температурах, чем западные, которые надо перевозить и хранить лишь в контейнерах, которые способны поддерживать -70 градусов. Это может помешать распространению вакцины в странах, где нет нормальной инфраструктуры, оборудования хранений и технологий. А во-вторых, вакцины, производимые китайскими фармацевтическими компаниями, аналогичны вакцинам, эффективным во многих других пандемиях, таких как прививки от полиомиелита и гриппа. Эти вакцины легче воспроизводить с помощью технологий, существующих в настоящее время во всем мире. Американские вакцины Pfizer и Moderna были разработаны с использованием новой технологии, что затруднит массовое их производство. Главная проблема китайской вакцины – в политике, то есть в сильной конкуренции со стороны западных вакцин. По подсчётам экспертов, если Китай возьмёт хотя бы 15% рынка вакцинации, он сможет зарабатывать от трех до пяти миллиардов долларов в год и усилит своё влияние на несколько регионов мира. Только представьте себе, какие деньги и ставки на кону в простом, казалось бы, вопросе всеобщей бесплатной вакцинации населения.