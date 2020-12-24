Три сценария развития событий в Армении выкладка Эльхана Шахиноглы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов. У него не было альтернативы. Как глава проигравшего в войне государства он должен был найти выход из ситуации. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу,
«Оппозиция не смогла добиться его отставки ни в парламенте, ни на улице. Поэтому он прав, когда утверждает, что граждане не поддерживают требования оппозиции о его отставке. Армянская оппозиция не смогла вывести на улицы больше 5-6 тысяч человек. Но зачем тогда Пашинян пошел на внеочередные парламентские выборы? По всей вероятности, Пашинян понимает, что он сильнее оппозиции, но не доверяет силовым структурам и опасается сценария насильственного свержения его власти. Именно поэтому он идет на выборы», - сказал эксперт.
Эльхан Шахиноглу назвал три возможных сценария развития событий в Армении.
«Первый сценарий - партия Пашиняна снова набирает большинство в парламенте и его переизбирают премьер-министром. Второй сценарий - его партия набирает преимущество, создается коалиционное правительство с другим премьер-министром, но сторонники Пашиняна имеют решающую роль в формировании правительства. Третий сценарий связан с поражением партии Пашиняна и ее переходом в оппозицию.
Все три варианта приемлемы для Пашиняна. Если ему удастся по итогам выборов сохранить свою власть, то это будет сокрушительный удар по армянской оппозиции. Выяснится, что армянское общество не считает Пашиняна виновным в поражении в войне с Азербайджаном и подписании акта о капитуляции. Пашинян будет чувствовать себя комфортно и в оппозиции. Дело в том, что суммарный рейтинг всех оппозиционных лидеров в Армении не превышает рейтинга Пашиняна», - сказал он.