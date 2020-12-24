Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов. У него не было альтернативы. Как глава проигравшего в войне государства он должен был найти выход из ситуации. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу,

«Оппозиция не смогла добиться его отставки ни в парламенте, ни на улице. Поэтому он прав, когда утверждает, что граждане не поддерживают требования оппозиции о его отставке. Армянская оппозиция не смогла вывести на улицы больше 5-6 тысяч человек. Но зачем тогда Пашинян пошел на внеочередные парламентские выборы? По всей вероятности, Пашинян понимает, что он сильнее оппозиции, но не доверяет силовым структурам и опасается сценария насильственного свержения его власти. Именно поэтому он идет на выборы», - сказал эксперт.