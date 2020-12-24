«В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов», - бахвалились в начале декабря армянские масс-медиа.

Заканчивается третья декада – а рейсов в Ходжалинский аэропорт как не было, так и нет. Более того, показатели объемов грузопотока аэропорта сейчас находятся на уровне 1971 года, когда сам он находился в стадии проектирования и существовал только на бумаге.

Очередная провокация армянской стороны тихо утонула в том мутном болоте, где была рождена. Сил хватило только на испускание пары информационных пузырей, да и то, настолько слабых, что они не смогли взбодрить даже обитателей этого водоема.

Материал по этой теме заканчивался следующими словами: «Правила использования и дальнейшую судьбу Ходжалинского аэродрома и аэропорта будет определять только и исключительно Азербайджан. И на этом все – вопрос закрыт». Так и получилось. Армянская сторона и клоуны из «Нагорно-Карабахской республики» хранят гордое молчание по поводу очередного провала.

Но что самое удивительное – не ослабляют воинственной риторики. Вот один из местных арлекинов, целый «секретарь Совбеза» сепаратистов Виталий Баласанян дал интервью общественному телевидению «Арцаха»: «Не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории. Хочу заверить наш народ, что мы будем вести эту работу. Конечно, во время военных действий бывают победы и поражения. Мы не проиграли, не встали на колени».