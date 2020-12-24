Ходжалинский аэропорт: «Ара! Авиация не взлетает и не приземляется…» по следам наших выступлений
«В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов», - бахвалились в начале декабря армянские масс-медиа.
Заканчивается третья декада – а рейсов в Ходжалинский аэропорт как не было, так и нет. Более того, показатели объемов грузопотока аэропорта сейчас находятся на уровне 1971 года, когда сам он находился в стадии проектирования и существовал только на бумаге.
Очередная провокация армянской стороны тихо утонула в том мутном болоте, где была рождена. Сил хватило только на испускание пары информационных пузырей, да и то, настолько слабых, что они не смогли взбодрить даже обитателей этого водоема.
Материал по этой теме заканчивался следующими словами: «Правила использования и дальнейшую судьбу Ходжалинского аэродрома и аэропорта будет определять только и исключительно Азербайджан. И на этом все – вопрос закрыт». Так и получилось. Армянская сторона и клоуны из «Нагорно-Карабахской республики» хранят гордое молчание по поводу очередного провала.
Но что самое удивительное – не ослабляют воинственной риторики. Вот один из местных арлекинов, целый «секретарь Совбеза» сепаратистов Виталий Баласанян дал интервью общественному телевидению «Арцаха»: «Не так, что Аскеранский, Гадрутский районы и другие территории остались под контролем ВС Азербайджана. Мы вернем эти территории. Хочу заверить наш народ, что мы будем вести эту работу. Конечно, во время военных действий бывают победы и поражения. Мы не проиграли, не встали на колени».
Удивительно бронестойкие люди. Им хоть кол на голове затесывай – будут категорически все отрицать. И не проиграли, и на колени не встали. Порой думается, что они живут вообще в какой-то параллельной реальности, с нашей – не пересекающейся. Не вынесли уроков из общенациональной лжи Арцруна Ованнисяна. Но свято место Арцруна пусто не бывает. Вот и появился новый глашатай лжепобед. Что ж — это их выбор. Но и Виталик после новой кананады задумается об армянском потомстве...
Затаив зло, живя влажными фантазиями, мечтая о «реванше» и не будучи в состоянии спланировать даже завтрашний день – будущего не построить, страну не возродить. Общественные реакции в Армении сегодня из социологии переместились в область этологии, науки, которая изучает поведение животных в естественной среде. Что уж здесь можно добавить? Только посочувствовать, поскольку с таким настроем ара-авиация не только с ходжалинского аэродрома не взлетит – она вообще летать скоро не сможет…