Хулуси Акар: «Турция прилагает усилия для обеспечения безопасности таких братских стран, как Азербайджан»

ВС Турции прилагают всевозможные усилия, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности таких дружественных и братских стран, как Азербайджан, Ливия и ТРСК. Турция уважает политическое единство и территориальную целостность стран, в частности своих соседей. Как сообщает «Анадолу», с соответствующим заявлением выступил министр национальной обороны Хулуси Акар.

"Правительство национального согласия является единственным легитимным правительством в Ливии, признанным ООН. Главной проблемой в Ливии остаются незаконные вооруженные формирования Хафтара и его союзники", - сказал Акар.

По словам Акара, наиболее наглядным свидетельством военных преступлений Хафтара является найденное в ливийской Тархуне 21 массовое захоронение.

"К сожалению, мировая общественность продолжает молчать перед лицом этих преступлений", - сказал Акар.