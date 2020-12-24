Рамин Османлы: "В Азербайджане рынок жилья выходит за рамки экономической теории"

В последнее время на рынке жилья в Баку зарегистрирована низкая активность, сохранить которую удалось лишь частично за счет ипотечных кредитов. Принятые на начальном этапе жесткие административные решения из-за пандемии, последовавшая за ней Отечественная война и вторая волна коронавируса серьезно отразились на рынке жилья. Об этом журналистам сказал эксперт по вопросам недвижимого имущества Рамин Османлы.

Он отметил, что несмотря на все эти процессы, цены на рынке жилья не упали.

"То есть ни на рынке жилья, ни в других сегментах существенного снижения цен не происходит. Наблюдались относительные колебания цен, которые не повлияли на среднюю цену, так как она охватывала небольшой период времени.

То есть все процессы наблюдаются при низкой активности на рынке недвижимости, но цена остается более стабильной, а это фактически процесс, выходящий за рамки экономической теории. Потому что при низкой активности цены должны упасть, но они оставались более стабильными", - отметил Османлы.