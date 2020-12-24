"Независимая газета" опубликовала ответ Эйнуллы Фатуллаева Аре Абрамяну

В своей статье Эйнулла Фатуллаев отмечает, что один из лидеров мировой армянской диаспоры в наисквернейшем эпистолярном жанре не скрывает своего глубокого отчаяния после сокрушительного военно-политического поражения своей страны и своего народа. Ведь проиграно не только дело чести, но и вся история так называемой освободительной борьбы армян, упакованной в архивный картон под грифом «Армянский вопрос. Совершенно секретно».

Журналист напоминает, что у армянских общественных и политических деятелей сейчас в моде эпистолярный жанр. Пишут все, пишут всем, то в ООН, то в ЮНЕСКО, то Владимиру Путину, то Байдену, теперь вот начали писать и обращаться уже и к президенту Ильхаму Алиеву. И наряду с Арой Абрамяном к азербайджанскому президенту обращаются еще и родители из Еревана – отцы и матери невинных жертв карабахской войны, которых несостоявшееся армянское государство бросило на произвол судьбы. Они отправляют Ильхаму Алиеву не грязные пасквили, а мольбы и молитвы. Сейчас родители тысяч погибших и без вести пропавших юношей, назначенных армянским правительством «пушечным мясом», просят Ильхама Алиева помочь найти и вернуть их детей.

В своей статье главред haqqin.az анализирует своеобразное письмо Ары Абрамяна Ильхаму Алиеву: «Было бы понятно, если бы послание обеспокоенного судьбой своей страны и народа человека содержало в себе предложения «Как нам обустроить Армению?», особенно после того, как она в результате авантюристической политики и вопиющей некомпетентности тех, кто руководил ею в последние два десятилетия, оказалась на грани полного банкротства. Но нет. Уникальность этих посланий в том, что они совершенно пусты по своему содержанию с точки зрения построения будущего мира в Карабахе. Ара Абрамян пишет Ильхаму Алиеву, что новая ситуация в Карабахе – «мина замедленного действия» и напоминает о набившей оскомину «кочаряновской формуле» невозможности совместного проживания двух народов. И Абрамян винит в этом Ильхама Алиева и его «армяноненавистничество». По логике Абрамяна получается, что это Азербайджан напал на Армению, захватил Сюник, Капан, Тавуш, дошел до Севана, изгнал все армянское население с занятых исторических азербайджанских областей. К тому же в Горисе вырезал все мирное население. А Ильхам Алиев в духе Саргсяна сказал в интервью британцу Томасу де Ваалу: «До Гориса армяне полагали, что мы с ними шутим. И азербайджанцы не смогут поднять руку на мирное армянское население. Нужно было все это переломить». По логике А.Абрамяна, это Азербайджан угрожал Еревану новой войной и захватом новых территорий.

Спрашивается – как бы повел себя лидер Армении, если бы Азербайджан совершил на территории страны Ары Абрамяна столь масштабные чудовищные военные и античеловеческие преступления? Почему мы не услышали покаяние армянских лидеров? Почему не принесли извинения азербайджанцам за совершенные преступления на уровне государственных институтов и от имени государства Армении?»

По мнению автора, вместе с другими представителями армянских политических элит Абрамян и ему подобные занимаются коллективным политическим самоудовлетворением, демонстрируя миру рубище экономики и политического сознания, а также гноище моральных травм.

Журналист также посоветовал Абрамяну перелистать страницы истории. И не только для изучения военных и политических преступлений армян в Баку, но и для глубокого исследования наследия Манташева и Гюльпенкяна. Они были способными и талантливыми людьми.

Эйнулла Фатуллаев обращает внимание на то, что резюме письма Абрамяна таит неприкрытую угрозу Азербайджану новой реваншистской войной. В которой, по словам одного из лидеров мирового армянства, Азербайджан непременно потерпит поражение.

«Вот этой угрозой Абрамян выдает свое истинное отношение к мирному будущему. Ильхаму Алиеву незачем отвечать на подобные филиппики. Это прекрасно сделал друг Азербайджана – Владимир Путин. Российский лидер открыто заявил: «Это станет самоубийством для Армении». Пожалуйста, право на суицид еще никто не отменял!» - говорится в статье.