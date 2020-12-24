Иран перебросил в Ирак ракеты

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники.

Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.

По данным издания, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.