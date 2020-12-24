В Азербайджане зарегистрировано 1 519 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 71 человек прошел лечение и выписан домой. Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 45 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 214 711 случая заражения COVID-19, 168 971 пациентов излечились, 2 499 скончались, число активных больных составляет 43 241 человек.

За последние сутки проведено 11 764 тестов, за истекший период - 2 153 562.