Cемь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express.

Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.

Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

"Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест", — говорится в публикации.

Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе.

"Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты.