Песков о прекращении войны в Карабахе: «Путин много-много дней провел с телефонной трубкой в руке»

Россия сыграла ключевую роль в том, чтобы прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

"Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этой урегулировании", – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Путин занимался этим лично и много-много дней провел с телефонной трубкой в руке", - отметил Песков.

Владимир Путин также вел переговоры и со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Какую-то часть этих разговоров вы можете отфиксировать по сообщениям пресс-службы президента, но далеко не все", – подчеркнул Песков, отвечая на вопросы программы "Москва. Кремль. Путин".