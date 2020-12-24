Названо неожиданное последствие коронавируса
Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции.
Как передает Sky News, перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию - восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".
Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 - это нейротропный вирус.
"Он поражает нервы в области нёба, как шок для вашей нервной системы", - рассказал профессор Нирмал Кумар.