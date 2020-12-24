Президент Греции привилась от коронавируса
Президент Греции Катерина Сакелларопулу сделала прививку от коронавируса в афинской больнице "Эвангелисмос". Вакцинацию показывал в прямом эфире греческий телеканал ERT-1.
Ранее до нее первыми вакцинацию в Греции прошли медсестра реанимационного отделения афинской больницы "Эвангелисмос" Эфстатия Камписиули и пожилой пациент Михалис Йованидис, который находится в отделении для престарелых той же больницы. Вакцина разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Позднее будет сделана прививка премьер-министру Кириакосу Мицотакису.