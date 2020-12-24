Карантин резко сократил количество аварий в Азербайджане

Карантин способствовал сокращению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах республики, заявил Sputnik Азербайджан главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции при Министерстве внутренних дел Мубариз Агаев.

Ограничения, наложенные на передвижение граждан и перевод на удаленную работу, привели к тому, что автомобилисты стали меньше пользоваться личным транспортом. Соответственно, стало меньше и пострадавших, и летальных исходов на дорогах.

"Только за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1439 дорожно-транспортных происшествий, что на 245 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время на дорогах погибли 637 человек - на 101 меньше, чем в прошлом году. Также снизилась статистика пострадавших в авариях - 1287 человек против 1535 получивших ранения в 2019 году. Одним словом, снижение отмечается в пределах 16,2%", - отметил представитель дорожной полиции.

Тенденция к снижению инцидентов на дорогах, по его словам, также отмечена и в столице.

В Баку за отчетный период выявлено на 77 ДТП меньше, чем в прошлом году. В них погибли на семь, и получили ранения на 102 человека меньше.