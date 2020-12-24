Закир Гасанов выразил соболезнование Пакистану
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования Федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате крушения военного вертолета.
«Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного вертолета.
Да упокоит Всевышний Аллах души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования», - говорится в письме.