Жуткая авария в Камеруне: 37 погибших

По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье на западе Камеруна в аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Автобус, где находились около 70 пассажиров, столкнулся ранним утром с грузовиком на дороге Фумбан-Яунде, погибли 37 человек, еще 18 получили серьезные ранения, заявил член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа.

"Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года", - отметил он.

Согласно предварительным выводам полиции, ДТП произошло из-за ошибочного маневра водителя автобуса. Расследование продолжается.