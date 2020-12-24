Американский посол отказался от российской вакцины

Посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД РФ привиться российской вакциной "Спутник V" против коронавируса, отметила в Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Во вторник, 22 декабря, американская дипмиссия опубликовала в Facebook фотографию елки, украшенной масками и дезинфицирующим средством для рук, а также письмо Салливана Санта-Клаусу, в котором тот уверяет, что весь год "хорошо себя вел", и в качестве подарка просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

Российский МИД ответил посольству "подарком от Деда Мороза": "вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет".

"Посол Салливан благодарит МИД РФ за предложение, но он отказался принимать дозу вакцины Спутник V, предназначенную для кого-то из граждан РФ", – сообщила Ребекка Росс.