Взрыв в Нэшвилле предположительно совершил смертник

Следователи, изучающие дело о взрыве в американском городе Нэшвилл в рождественское утро, считают, что произошедшее могло быть результатом действий смертника, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее власти города сообщили об обнаружении человеческих останков на месте происшествия в центре города, а в ФБР заявили, что они не ищут других подозреваемых.

Как сообщил телеканалу пресс-секретарь ФБР Джейсон Пэк, агенты также побывали в доме в Антиохии неподалеку от Нэшвилла для проведения «санкционированной судом деятельности».

По словам Пэка, наводка на автомобиль, причастный к взрыву в рождественское утро, привела правоохранительные органы к дому в Антиохии.

Саперы очистили дом, чтобы убедиться, что в него безопасно войти группе по сбору улик.

Представитель ФБР также не сообщил, кто живет в упомянутом доме.