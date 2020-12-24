Взрыв в Нэшвилле предположительно совершил смертник
Следователи, изучающие дело о взрыве в американском городе Нэшвилл в рождественское утро, считают, что произошедшее могло быть результатом действий смертника, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ранее власти города сообщили об обнаружении человеческих останков на месте происшествия в центре города, а в ФБР заявили, что они не ищут других подозреваемых.
Как сообщил телеканалу пресс-секретарь ФБР Джейсон Пэк, агенты также побывали в доме в Антиохии неподалеку от Нэшвилла для проведения «санкционированной судом деятельности».
По словам Пэка, наводка на автомобиль, причастный к взрыву в рождественское утро, привела правоохранительные органы к дому в Антиохии.
Саперы очистили дом, чтобы убедиться, что в него безопасно войти группе по сбору улик.
Представитель ФБР также не сообщил, кто живет в упомянутом доме.