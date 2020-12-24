Песков: российская экономика «припала» меньше других

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны. По его мнению, несмотря на то, что российская экономика показала спад, она пострадала меньше, чем в других странах.

«Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весной, но меньше, чем они»,— сказал господин Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

Дмитрий Песков добавил, что экономики многих стран мира не спасли от падения даже «сотни миллиардов» национальной валюты. «Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%, я усредняю. Не спасло, эти деньги сгорели в топке»,— уточнил он.

Ситуацию в России пресс-секретарь президента назвал «совсем другой». «Ну, может, у нас и экономика, если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами, она чуть поменьше, но, с другой стороны, мы достаточно мобильны»,— сказал он.