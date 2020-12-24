Турецкая армия громит террористов в Сирии
Турецкие военные уничтожили на территории Сирии 15 террористов YPG, близких к Рабочей партии Курдистана (РПК).
«Наши героические коммандос нанесли еще один тяжелый удар по террористической организации РПК/YPG. Пятнадцать террористов РПК/YPG, пытавшихся проникнуть в район операции «Источник мира» с юга, чтобы совершить нападение, были нейтрализованы благодаря успешным действиям наших коммандос», — говорится в сообщении Министерства обороны Турции в твиттере.