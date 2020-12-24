Генерал Гаспарян о десятках убитых полицейских в Шуше: «Их похоронили незаметно, даже не назвав их имен»

Владимир Гаспарян в частности заявил, что находился в Шуше во время войны в Карабах е и знает, что именно там происходило.

Бывший глава полиции Армении Владимир Гаспарян требует от властей Армении ответа за то, что случилось с отрядом армянских полицейских в Шуше. Как сообщает «Спутник Армения», Гаспарян сегодня принимал участие в акции в поддержку армянской церкви, где и выступил с громким заявлением.

Речь идет о Доме культуры в Шуше, где в первую неделю войны карабахские сепаратисты проводили военные совещания. Во время одного из таких совещаний по зданию был нанесен удар. В результате этого, только по официальным данным, были убиты 20 армянских полицейских и еще 200 были ранены.

"Когда в деятельность офицеров и генералов вмешиваются гражданские и проводят свои капризы, когда нападают на полицейских, такие люди просто самоутверждаются. Это хуже всего. А ответа за своих ребят я потребую, за все, что происходило", - заявил Гаспарян в ходе брифинга на фоне акции протеста.

По его мнению, число убитых армянских полицейских занижено, а похоронить их постарались незаметно, не воздав им почестей и даже не назвав их имен.

Что бы ни было, проигравший руководитель страны должен уйти, добавил Гаспарян. При таком руководстве он оправдывает всех, кто увольняется из силовых ведомств.

"Кто не может терпеть идиотизма, пусть уходит. Кто остается, должен действовать в рамках закона", - добавил он.