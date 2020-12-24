Теймур Раджабов сыграл с Левоном Ароняном

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов продолжает свое участие на онлайн-турнире Airthings Masters, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рамках Champions Chess Tour.

Сегодня Теймур провел четыре партии, в том числе и принципиальный поединок с армянином Левоном Ароняном. Партия, в которой Теймур играл белыми фигурами, завершилась вничью.

После 8 туров у Раджабова 4,5 очка. На данный момент он делит лидерство еще с четырьмя шахматистами. Правда, пока не все партии игрового дня завершились.

Напомним, что в ноябре на первом этапе Champions Chess Tour азербайджанский шахматист обыграл Ароняна.