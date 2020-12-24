Пашинян о внеочередных выборах в Армении

На внеочередных выборах все политические силы Армении должны будут выступить перед народом. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что на днях провел обсуждение с представителями различных сил о возможности проведения внеочередных выборов, но о конкретных сроках речь пока не шла.

При этом он подчеркнул, что оппозиция, выступающая на улицах и площадях за смену власти, не предлагает никаких конституционных способов.

"А конституционные способы так или иначе сводятся к тому, что судьбу власти должен решать народ посредством волеизъявления", - заявил Пашинян.

Он отметил, что даже сейчас, оппозиция выводит на площадь огранченное число людей, при всех своих организационных и финансовых ресурсах, которыми располагает.