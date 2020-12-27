Более 19 миллионов американцев заразились COVID

Более 19 миллионов американцев заразились коронавирусом с начала пандемии, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

На сайте университета сообщается, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 19 000 572, всего от осложнений после COVID-19 скончались 332 145 пациентов.

В России за минувшие сутки выявили 28 284 новых случая заражения новым типом инфекции. За истекшие 24 часа в стране полностью выздоровели 24 390 пациентов, скончались в результате осложнений 552 человека.