Россия поставит свою вакцину в Беларусь

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал срок поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию в интервью телеканалу СТВ.

Дипломат рассказал, что первые партии препарата поступят в Белоруссию для вакцинации в начале следующего года. «Это еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств», — добавил он.

Мезенцев также поблагодарил белорусских врачей за профессиональную оценку препарата, которые отметили эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины.