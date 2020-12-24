Президента и правительство Словакии привили от коронавируса

Президент Словакии Зузана Чапутова, большинство членов правительства и депутатов парламента республики прошли в воскресенье вакцинацию против коронавируса. Прививки им были сделаны в Университетской клинике Братиславы. Об этом сообщил телеканал TA3.

Словакия получила в субботу 9 750 доз вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech и в тот же день начала вакцинацию. Власти страны при посредничестве Еврокомиссии планируют покупку 18 млн доз вакцины от западных компаний-производителей. Массовая вакцинация населения должна начаться в конце января - начале февраля. Ожидается, что ее пройдут 3,3 млн из примерно 5,5 млн жителей республики.