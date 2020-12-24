Оппозиция Армении сочла «манипуляцией» желание Пашиняна провести выборы

Оппозиция Армении считает заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о необходимости новых парламентских выборов «фальшивой политической повесткой». Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление оппозиционного блока «Движение за спасение Родины».

По мнению движения, заявления Пашиняна являются «манипуляционной попыткой уклониться от общественного требования отставки премьер-министра», указано в сообщении.

В заявлении движения отмечается, что премьер-министр не может гарантировать свободный избирательный процесс. По мнению оппозиции, сформировать в стране атмосферу общественного единения возможно исключительно с помощью временного переходного правительства, которое придет к власти после отставки Пашиняна.