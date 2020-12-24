Ожидается, что рост Китая составит 2% в 2020 году, тогда как экономика США, наоборот, сократится на 5%. Так что Китай сократит разрыв со своим ближайшим соперником. В целом, глобальный ВВП, как прогнозируют, упадет на 4,4%, и это самое большое сокращение со времен Второй мировой войны, передает RT со ссылкой на The Guardian.

Китай успешно справился с пандемией COVID-19, благодаря чему он обгонит США и станет самой крупной экономикой мира на пять лет раньше, чем предполагалось – уже к 2028 году, считают эксперты Центра экономических и бизнес-исследований.

«Другие азиатские экономики тоже взлетели в этой таблице. Один из уроков для западных политиков, которые относительно плохо себя показали во время пандемии, заключается в том, что им нужно гораздо больше внимания уделять тому, что происходит в Азии, а не просто смотреть друг на друга», – приводит автор статьи слова заместителя главы исследовательского центра.

Если в 2000 году доля Китая в глобальном ВВП составляла 3,6%, то к 2019 году она выросла до 17,8%, и дальше будет увеличиваться. К 2023 году Китай станет страной с самыми большими доходами, прогнозируют эксперты.

Впрочем, уровень жизни в Китае остается на слабом уровне. Например, доходы в пересчете на душу населения там составляют 12 536 долларов, тогда как в США этот показатель выше 63 тыс. долларов, а в Великобритании – выше 39 тыс. долларов.