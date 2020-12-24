В Бельгии после визита зараженного Санты умерли 23 постояльца дома престарелых

Постояльцы и сотрудники дома престарелых в бельгийском городе Мол заразились коронавирусом во время празднования Дня святого Николая 6 декабря.

Предварительное расследование показало, что источником инфекции стал волонтер, сыгравший роль святого Николая на этом мероприятии.

Что интересно, во все время общения с постояльцами мужчина не снимал медицинскую маску и перчатки. Соответствующие фотографии опубликованы в СМИ. Что касается подарков, то их по комнатам разносили сотрудники учреждения.

Всего в доме престарелых 125 человек, 23 - скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на бельгийское информагентство Belga.