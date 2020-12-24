Azericard и Idrak Technology Transfer Company подписали соглашение о сотрудничестве.

Основа сотрудничества - создание альянса по решениям в области цифровых технологий.

Одним из приоритетов соглашения является разработка и внедрение единых решений для автоматизации и ускорения процесса идентификации и оплаты в государственных и частных организациях. Кроме того, планируется разработать решения по автозаправкам, автостоянкам, частным дворам, платным дорогам, управлению государственно-гражданскими отношениями.

«Мы верим, что сотрудничество между Azericard и Idrak внесет свой вклад в технологическую инфраструктуру, которая сможет удовлетворить потребности и желания пользователей в любое время за счет применения улучшенных цифровых технологий, поддержит развитие корпоративных и индивидуальных потребностей в стране и станет одним из самых успешных партнерских отношений», - об этом сообщил генеральный директор Azericard Фарид Гулиев.