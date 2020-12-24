Azericard и Idrak Technology Transfer Company подписали соглашение о сотрудничестве
Azericard и Idrak Technology Transfer Company подписали соглашение о сотрудничестве.
Основа сотрудничества - создание альянса по решениям в области цифровых технологий.
Одним из приоритетов соглашения является разработка и внедрение единых решений для автоматизации и ускорения процесса идентификации и оплаты в государственных и частных организациях. Кроме того, планируется разработать решения по автозаправкам, автостоянкам, частным дворам, платным дорогам, управлению государственно-гражданскими отношениями.
«Мы верим, что сотрудничество между Azericard и Idrak внесет свой вклад в технологическую инфраструктуру, которая сможет удовлетворить потребности и желания пользователей в любое время за счет применения улучшенных цифровых технологий, поддержит развитие корпоративных и индивидуальных потребностей в стране и станет одним из самых успешных партнерских отношений», - об этом сообщил генеральный директор Azericard Фарид Гулиев.
«Я надеюсь, что объединение компетенций обеих компаний в совместных проектах, которые мы будем реализовывать, приведет к появлению новых инновационных решений и появлению социальных инноваций, которые принесут пользу нашему обществу», - сказал Хикмет Абдуллаев, генеральный директор Идрак.
Организации, желающие присоединиться к соглашению, могут выразить свои намерения, связавшись с [email protected].
Основным направлением деятельности Idrak Technology Transfer Company является разработка, внедрение и сопровождение информационных систем разного уровня сложности.
Основным направлением деятельности Azericard является развитие операций в области карточных технологий и платежных систем и применение последних инноваций в этих областях.