Пребывая в легком недоумении, Макрон заявил : «Ведь я являюсь президентом страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не сообщил или не попросил поддержки перед подписанием или после него?»

Сообщают, что Макрона особенно удивило то, что ни до подписания документа 9 ноября, ни потом он не связывался с ним и не сообщил о том, что ему навязывают подобный документ или что можно сделать после подписания, чтобы смягчить последствия.

Как стало известно, президент Франции Макрон признал, что во время войны неоднократно писал sms, на которые, правда, Пашинян быстро отвечал, однако ни разу по собственной инициативе не связывался с Макроном и ни о чем не просил.

Любой нормальный человек, сталкиваясь с тем, что можно назвать «армянским политическим менталитетом», неизбежно чуть позже приходит в недоумение. Сначала – жаркие объятия: «Ара, ты брат мне навеки, клянусь, нет ничего в мире дороже нашей дружбы».

А чуть позже, когда ты уже оказал необходимую услугу – холодное безразличие, «мы на него плюем, мы его не замечаем», - как сказал когда-то со сцены Аркадий Райкин. Так что нечего особо Макрону удивляться – он не стал исключением в отношении Еревана к «нужным людям».

«Тщательнее надо союзников выбирать, внимательнее изучать их особенности, тогда и не придется удивляться», - единственное, что можно посоветовать Эммануэлю Макрону и всему Парижу, поскольку ждет их еще немало сюрпризов от той армянофилии, которой так болеет Франция.

Но, думается, утечка информации с состоявшегося у Макрона обеда с представителями армянской диаспоры, имеет все же более серьезную цель, чем выразить недоумение поведением Никола Пашиняна. Для армян всего мира нет сейчас человека более ненавистного, чем нынешний премьер, сумевший вопреки всему задержаться у власти.

И Макрон не был бы Макроном, если бы не попробовал оседлать эту волну. Там намек, там утечка, там маслица в костерок – и вот уже диаспора в полной уверенности, что президент Пятой республики полностью разделяет их мнение, вообще свой человек, а прабабушку его звали Сирануш. Значит, все правильно говорит, плохого не посоветует, и вообще за первым круассаном в ходе завтрака думает только об Армении.

Наивные провинциалы, считающие, что, попав на обед к президенту Франции, – уже приобщились к большой политике, более того, стали ее творцами. А как же, он ведь у них совета спрашивал!

Армения интересна Макрону только в сугубо практическом разрезе – как возможная заноза для Турции и ее стратегического партнера, Азербайджана. И ни на гран больше. А поскольку Пашиняна поддерживают в Москве, справедливо полагая, что он пока единственный, кто не пустит Ереван в разнос, а армянских реваншистов осадит на поводке – то крайне завлекательно было бы Парижу здесь затеять свою игру.

С прямо противоположными целями. Анкаре, Баку и Москве нужна стабильность в регионе – Парижу очень не помешало бы совсем наоборот. Этакий новый закавказский фронт, где Париж мог бы воевать за свои геополитические интересы до последнего армянина. Ну а Ереван, в свою очередь, надеется повоевать до последнего француза.

Такой вот союз жабы и гадюки предстает перед нами в простой, казалось бы, истории невинного обмена смс-ками. И вот совершенно очевидно, что ждать от этого союза чего-то хорошего – бессмысленно. Просто нужно сохранять бдительность в отношении этого террариума единомышленников, который завелся в нашем регионе.