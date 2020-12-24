Нефть в минусе из-за нового штамма COVID

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о распространении в мире нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании. Об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $51,14 за баррель, это на $0,15 (0,29%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась до $48,16 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов.

По итогам минувшей недели нефть марки Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные FactSet.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.