Одним из довольно примечательных моментов Второй Карабахской войны стал пуск вертолетом Ми-17 ВВС Азербайджана израильской управляемой противотанковой ракеты Spike NLOS, которая, пролетев порядка 15 километров, попала прямо в открытый люк армянского танка.

Отметим, что кадры этого удара по армянским танкам опубликовал Youtube-канал Caliber.

На представленных видеокадрах можно увидеть весь маршрут полета противотанковой ракеты благодаря установленной в передней части боеприпаса камере. Судя по всему, оператор довольно долго выбирал цель и решил в конечном счёте направить ракету в замыкающий колонну танк. На финальной стадии полёта ракета нанесла удар прямо в открытый люк командира танка, уничтожив экипаж и сам танк.

Отметим, что Азербайджан является основным эксплуатантом израильских противотанковых ракетных комплексов Spike NLOS.