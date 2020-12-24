«Кургинян утверждал, что азербайджанская армия Шушу не возьмет никогда...»

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин, известный своей ярой проармянской позицией, в интервью армянскому каналу 24news раскритиковал экспертов, оглашавших в ходе 44-дневной войны победные реляции на российском телевидении, и обвинил их в шапкозакидательских настроениях, бахвальстве, неумении и нежелании видеть проблемы. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

«За несколько дней до падения Шуши у нас был эфир на канале ТВЦ, гостем которого стал Сергей Кургинян, вроде бы информированный человек. Он очень солидно выглядел, рассказывал о том, что получает наиболее достоверную информацию из Карабаха и Армении, утверждал, что найдено средство борьбы с беспилотниками, больше ни на шаг армянские солдаты не отступят, азербайджанская армия Шушу не возьмет никогда», - напомнил Юсин.

Проблемой современной Армении Юсин называет тот факт, что ее руководители и идеологи «слишком повернуты в прошлое, ориентируются на вчерашний день".

Максим Юсин заметил, что «российские армяне часто переигрывают на почве русского патриотизма»: «Так, армянин, живущий несколько десятков лет в Москве, но с огромным трудом говорящий по-русски и путающий рода в русской грамматике, в прямом эфире назвал меня предателем… Это залихватство, бахвальство по части патриотизма очень сильно мешает восприятию реальности и запудривает нам мозги. Армяне, которые хорошо говорят по-русски, с экранов красноречиво вещают о том, как все замечательно, и большинству зрителей это приятно. Но когда убаюканное сказками общество сталкивается с реальными испытаниями, получается то, что получилось этой осенью», - заявил Юсин, имея в виду поражение Армении во Второй Карабахской войне.