Акция протеста сторонников Саргсяна у парламента Армении
Перед зданием Национального собрания Армении проходит акция протеста. Участники акции на улице Демирчяна кричат «позор» в адрес входящих в здание депутатов, требуя от них сместить премьер-министра Никола Пашиняна с поста, сообщает «Спутник Армения».
Основной лозунг участников акции «Армения без Никола». Среди участников заметны представители, в частности, Республиканской партии Армении, возглавляемой бывшим президентом Сержем Саргсяном.
Председатель молодежного крыла РПА Айк Мамиджанян заявил журналистам, что внеочередные выборы сейчас — это фиктивная повестка. Пашинян должен уйти, а к власти должны прийти профессионалы, считает он.
Отмечается, что сегодня парламент Армении проведет внеочередное заседание.