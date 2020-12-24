27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения Азербайджанской Армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской Армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает.

В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены.

Отмечается, что если подобный случай повторится, Азербайджанская Армия примет решительные меры.