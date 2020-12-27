В Милли Меджлисе предложили создать Фонд для восстановления Карабаха

Депутаты Милли меджлиса предлагают создать специальный Фонд для аккумуляции средств на восстановление освобожденных земель Азербайджана, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

"В следующем году из госбюджета Азербайджана на восстановление освобожденных земель планируется выделить 2,2 млрд манатов. ...Мы бы хотели выступить с предложением о создании Фонда, где могли бы аккумулироваться как государственные, так и частные средства", - сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, это позволило бы значительно облегчить управление и отчетность по данным средствам, а также ускорить восстановление освобожденных земель.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана в 2021 году планируют выделить 2,2 млрд манатов на проведение восстановительных работ на территориях, освобожденных от армянской оккупации.