COVİD-19 в России: 27 787 новых зараженных и 487 умерших за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 787. Общее количество инфицированных достигло 3 078 035, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост четыре дня не превышает 0,9%.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 480. Всего уже выздоровели 2 471 309 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 487 против 552 днем ранее. Всего от инфекции умерли 55 265 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.